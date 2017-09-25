Новак рассказал, когда в Украине будут дороги, как в Европе
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2017-09-25 13:55
Новак рассказал, когда в Украине будут дороги, как в Европе
О строительстве автобанов в Украине пока еще речь не идет – глава «Укравтодора»
Для того, чтобы кардинально исправить ситуацию с украинскими дорогами, нужно несколько лет и стабильное финансирование, потому что проблемы с дорогами в Украине действительно большие. Об этом сказал руководитель «Укравтодора» Славомир Новак.
«В Украине 170 тыс. км дорог, из которых 50 тыс км — дороги государственного значения. Если бы мы планировали восстанавливать только 5 тыс. км в год, на это бы понадобилось около 50 млрд грн в год. Я говорю о дорогах государственного значения. На полное восстановление этой сети нам нужно минимум десять лет», – отметил он.
Вместе с тем Новак отметил, что строительство автобанов в Украине пока что не говорится. «Сейчас я не вижу в Украине таких ресурсов, которые бы позволили нам их строить», – отметил он.
Глава «Укравтодора» добавил, в особенности с учетом всех источников финансирования без проектов международных финансовых организаций на дороги запланировано около 26-27 млрд гривен. «Это общая сумма на содержание, погашение долгов и строительство», – сказал он.
«Я думаю, что действительно благодаря дорогам можно выигрывать выборы. По результатам различных соцопросов, одной из важнейших вещей для людей в Украине есть дороги. Не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах. Я думаю, что это правильный подход. Выделяются деньги, мы делаем что можем, чтобы улучшить эти дороги», – резюмировал Новак.