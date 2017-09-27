Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразен
2017-09-27 17:35
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразен
Возможность продления контракта на транзит газа через Украину после 2019 года будет зависеть от переговоров между “Газпромом” и украинским “Нафтогазом”, отметил глава Минэнерго РФ.
Предложение президента Украины Петра Порошенко о продаже газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью австрийской газете Die Presse, передает Rus.Media.
“Мы считаем это нецелесообразным”, – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
На вопрос о возможности продления контракта на транзит газа через Украину после 2019 года-Новак сказал, что это будет зависеть от переговоров между “Газпромом” и украинским “Нафтогазом”.
“Пока переговоров не ведется… Если есть какие-то коммерческие предложения, интересные для “Газпрома”, “Газпром” готов к переговорам. Мы видим, что появляются предложения удвоить стоимость транзита. Зачем? Это неприемлемо”, – сказал он.
Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что считает преждевременным разговор о возможной закупке газа Европейским союзом на восточной границе Украины, как это предлагал президент Украины Петр Порошенко.
При этом Шефчович отмечал, что продолжит обсуждение этой темы с украинским правительством.
Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что страны ЕС до 2020 года должны закупать российский газ не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС”.
Газотранспортная система Украины может транспортировать до 120 млрд кубометров в год, однако в последние годы после строительства новых газопроводов транзит через Украину серьезно сократился – до 50-80 млрд куб. м. По итогам 2016 года транзит через Украину составил около 80 млрд кубометров.