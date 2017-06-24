Новая Зеландия – Португалия смотреть онлайн прямая трансляция матча 24 июня 2017
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Кубок Конфедераций 2017. Группа B. Когда начало матча Новая Зеландия – Португалия 24 июня в 18:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Новая Зеландия – Португалия
24 июня в 18:00 в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», сборная Новой Зеландии в третьем туре группового раунда Кубка Конфедераций сыграет со сборной Португалии.
Новая Зеландия проиграла 4 последних своих матча с общим счётом 1:6. На турнире в России представители Океании, сначала уступили команде хозяев 0:2, а во втором туре проиграли Мексике 1:2. Новозеландцы во всех играх старались, но уровень исполнительского мастерства у них ниже чем у соперников, поэтому они гарантировано покидают турнир после субботнего матча. При этом команда Новой Зеландии показала себя с лучшей стороны и вполне способна через год показать приличный результат на мировом форуме.
Португальцы наоборот не знают поражений в 4 последних матчах, на Кубке Конфедераций сыграв вничью с Мексикой 2:2 и обыграв Россию 1:0. С 4 баллами и разницей мячей 3:2 португальцы делят 1-2 место в квартете с мексиканцами, и даже в случае ничьей в ближайшей игре выйдут в плей-офф. Хотя безусловно чемпионы Европы фавориты матча.
Ранее Новая Зеландия и Португалия не встречались между собой. Европейцы безусловно сильнее своих соперников. Но новозеландцы показали себя боевой командой на нынешнем турнире и лёгкой победы у португальцев точно не получится. Ставка: Новая Зеландия не проиграет крупнее 3 мячей – Ф1(+3).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым