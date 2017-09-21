Новая опасность для офисных работников: через клавиатуру можно ослепнуть…
Ученые провели исследования и определили, что грязная клавиатура способствует развитию болезней глаз. Так, эксперимент проводился в колледже Датрмут в Нью-Гемпшире (США). В результате выяснилось, что на каждой клавиатуре содержится большое количество опасных бактерий, которые могут быть возбудителями различных болезней.
Специалисты отмечают, что благодаря контакту с микробами у человека могут развиваться, в частности, ахворювання глаз, в том числе конъюнктивит. Поэтому довольно часто после работы за компьютером люди могут испытывать неприятный зуд, возникает покраснение глаз.
Чтобы избежать всех неприятных последствий, специалисты советуют протирать клавиатуру влажной салфеткой перед каждым использованием. А после работы за компьютером или ноутбуком рекомендуют мыть руки, пишет nastroenie.com.ua.