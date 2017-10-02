Новая почта станет дешевле – цены на услуги
2017-10-02 22:34
Новая почта станет дешевле – цены на услуги
Компания Новая почта снижает стоимость доставки в области Украины.
В частности, в компании отменяют доплату до основного тарифа для доставки в населенные пункты, находящиеся за пределами крупных городов, передает Rus.Media.
Следовательно, уровень снижения составит 20-35 гривен, сообщает пресс-служба компании.
Новые тарифы вступят в силу 2 октября и распространяются на все типы отправлений (документы, посылки и грузы) и доставки.
– С учетом снижения тарифов, локальные бизнесы, которые работают в этих населенных пунктах, смогут расти быстрее, а жители этих городов получат возможность пользоваться преимуществами экспресс-доставки не только в делах бизнеса, но и в частных, – рассказали в компании.