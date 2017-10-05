Новая пенсионная реформа принесла новые положительные решения, базовая пенсия вырастет на 140 гривен
2017-10-04 19:06
Новая пенсионная реформа принесла новые положительные решения, базовая пенсия вырастет на 140 гривен
Пенсионная реформа. Что изменилось для украинцев.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Новая пенсионная реформа принесла новые положительные решения, передает Rus.Media.
Об этом рассказал экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Эксперт отмечает, что базовая пенсия вырастет преимущественно на 140 гривен. Но при этом сократится количество льготных пенсий.
«Сейчас в Украине много пенсий не за работу, а за какими-то документами. Как результат, человек мог много работать, а потом получить меньшую пенсию, чем, например, работник, который всю жизнь был на государственной службе и не очень-то переутомляться. Сейчас это расхождение чуть сравняли. Теперь большую пенсию будут получать только лица, которые работали на должностях с риском для жизни», — пояснил Охрименко.
Также новый пенсионный закон упорядочивает толкование, что такое пенсия по инвалидности. Нардепы определили, что пенсия по инвалидности остается, но касается людей, которые действительно имеют инвалидность согласно законодательству Украины.