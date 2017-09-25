Новая Mazda 6 получит задний привод
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2017-09-22 19:35
Новая Mazda 6 получит задний привод
Новая Mazda 6 появится до 2020 года.
Седан Mazda6 следующего поколения, который появится в 2019 или 2020 г., будет построен на заднеприводной платформе, передает Rus.Media. В основу нового седана ляжет заднеприводная архитектура FR, которая будет предоставлена компанией Toyota в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя японскими автопроизводителями. На этом же шасси будет построен новый спорткар Mazda RX-9 с роторным двигателем, который также появится к 2019 году. Прототип этой модели, представляет собой модернизированную и перелицованную версию концепт-кара RX—Vision, дебютирует в конце октября нынешнего года на Токийском автосалоне.
Что касается следующей Mazda6, то ее моторная гамма включит в себя новые бензиновые двигатели SkyActive-X, которые станут первыми в мире массовым подобными агрегатами с воспламенением от сжатия, а не от свечей.
В этих моторах топливно-воздушная смесь будет непринужденно заниматься в цилиндре в процессе сжатия, как это происходит в дизельных силовых агрегатах. При этом в двигателях SkyActive-X применят традиционные свечи зажигания, которые будут использоваться при высоких нагрузках.