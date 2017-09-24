Ночью в Киеве сгорел склад стройматериалов
2017-09-24 10:15
Ночью в Киеве сгорел склад стройматериалов
В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Киеве загорелось складское помещение размером 160 на 55 метров, затем пламя распространилось на площади в 3,5 тыс. м кв, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.
Сообщение о пожаре по ул.Вискозная, 17 поступило в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве в 23:42 субботы, передает Rus.Media. “Под действием высокой температуры произошло разрушение кровли по всей площади пожара, с дальнейшим распространением огня на площадь 3500 кв. м”, – говорится в информации.
Тушение пожара осложнялось большим количеством горючих материалов (поліматеріалів, пенопласта, плинтусів, панелей и тому подобное), которые находились на территории склада. Кроме того, давления в пожарных гидрантах данного объекта было недостаточно, поэтому спасателям пришлось прокладывать магистральную линию на расстояние более 600 метров от пожара.
“Работники ПАО “Киевэнерго” только в 2:02 отключили объект от электроснабжения. В 3:17 пожарные локализовали пожар, а в 5:00 ликвидировали”, – отметили в главке ГСЧС.
Из одного из помещений пожарные вынесли два газовых баллона, тем самым не допустив взрывов. Спасатели также не допустили распространения огня на соседний склад с алкогольными напитками.
К тушению пожара привлекались 26 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 120 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве. Информации о жертвах и пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются.