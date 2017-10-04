НЛО напал на автомобиль с семьей австралийцев
2017-10-03 16:55
НЛО напал на автомобиль с семьей австралийцев
Данный случай расследовала власти Австралии.
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Через 29 лет очевидцы решили рассказать о подробностях инцидента, когда на них напал НЛО, когда семья передвигалась на автомобиле до границы Южной Австралии, передает Rus.Media. Данный случай расследовали власти Австралии.
Неподалеку от небольшого города Мундрабилла глава семьи Ноулс заметил необычное свечение бело-желтого цвета. Сам объект имел дискообразную форму. Очевидцы утверждают, что НЛО стало преследовать автомобиль, а вскоре начал поднимать машину над землей, а сквозь открытые окна в салон автомобиля начал пробиваться черный дым. Через несколько минут автомобиль был брошен на землю, а Ноулси просто шокированы тем, что происходит.
Представитель следственной группы, которая расследовала этот инцидент, сообщил, что на автомобиле пострадавших были следы на крыше, которые свидетельствуют о том, что его действительно поднимали. В салоне машины остались следы черной сажи, которую описывали Ноулси. Пользователи Сети предположили, что в то время могли проходить военные учения или в автомобиль попала молния.