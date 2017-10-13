НКРЕКУ снизила тарифы “Киевэнерго” на горячую воду и отопление для населения
2017-10-13 06:19
НКРЕКУ снизила тарифы “Киевэнерго” на горячую воду и отопление для населения
Тарифы снижены на 4,5% и 2% соответственно.
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила тариф энергогенерирующей компании “Киевэнерго” на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5% и на 2% снизила тариф на отопление, передает Rus.Media. Соответствующие решения комиссия приняла вчера на заседании.
Согласно решению, тарифы для “Киевэнерго” на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя (с учетом НДС).
Также комиссия установила для “Киевэнерго” тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1385,83 грн за Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета (с учетом НДС).