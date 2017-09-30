Nissan выпустил необычные сиденья (фото)
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2017-09-30 20:39
Nissan выпустил необычные сиденья (фото)
Технология Soak призвана предупредить об обезвоживании организма.
Nissan представил новую технологию Soak, разработанную совместно с голландской компанией Drug, пишет Rus.Media .
Она позволяет определить угрозу обезвоживания у водителя. Экспериментальной технологии оснастили кроссовер Nissan Juke. Его водительское сиденье и руль получили специальное покрытие, которое чувствительно к поту и меняет цвет под его действием. Изобретение не продиктовано желанием сделать кресла авто более долговечными, как можно было бы подумать.
Оно поможет избежать обезвоживания организма, которое влияет на реакции за рулем. Ученые доказали, что в состоянии обезвоживания водители совершают в два раза больше ошибок на дороге.
Примерно такие же последствия имеет смысл 0,08 промилле алкоголя в крови. Технология Soak важна, так как большинство водителей не знают симптомов обезвоживания организма. Как правило, это сухость во рту, усталость, головная боль, головокружение. «Умное» сиденье способно подсказать водителю, что необходимо выпить воды.