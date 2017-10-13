Николай Басков рассказал о причинах ухода со сцены
2017-10-13 08:50
Николай Басков рассказал о причинах ухода со сцены
Артист решил переосмыслить свой образ и сделать «перезагрузку».
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Известный российский оперный и эстрадный певец Николай Басков раскрыл причину своего ухода со сцены, передает Rus.Media. Артист решил переосмыслить свой образ и сделать «перезагрузку».
На днях Николай Басков отпразднует свое 41-летие. Артист решил, что пришло время переосмысления своей жизни и образа на сцене. Николай Басков признался в том, что ему нужно внутреннее перезагрузки. Певец больше не хочет, чтобы его ассоциировали с человеком-праздником, которое выполняет «легкие песни». Николай рассказал, что откажется от участия во многих шоу и будет более избирательным в выборе концертов. Популярный певец сообщил, что «завод», который подстрекал его к участию в чем-то новом, к 41 году уже кончился.
Также Николай Басков признался, что чувствует себя максимум на 26. Недавно артист посетил встречу одноклассников, все выразили свое восхищение молодостью Баскова и начали спрашивать, что певец берет для того, чтобы так выглядеть. Секрет своей молодости артист раскрыл в интервью «Комсомольской правде». Для того чтобы хорошо выглядеть, Басков принимает пептиды: пьет капсулы и пользуется кремом.