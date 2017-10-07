Никогда не выбрасывайте опавшие листья на вашем дачном участке! И вот причина..
2017-10-06 21:54
Никогда не выбрасывайте опавшие листья на вашем дачном участке! И вот причина..
Убирать или не убирать листовой опад? Никто не знает ответа на этот вопрос лучше, чем сама природа.
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Убирать или не убирать опавшие листья на своем участке, каждый решает сам, передает Rus.Media. Но чтобы это решение было интуитивным, а обоснованным, нужно знать все «за» и «против».
Не убирать?
Убирать или не убирать листовой опад? Никто не знает ответа на этот вопрос лучше, чем сама природа. В лесах листья накапливаются веками, создавая благоприятную среду для растений и животных и будучи важным звеном в круговороте питательных веществ.
В опавших листьях хорошо размножаются земляные черви, она же является для них питанием. Уже к началу лета черви уничтожают практически все, что нападало осенью. В свою очередь, они улучшают качества почв за счет внесения в нее органики, без которой бессильно большинство минеральных удобрений.
В самом письме содержится большое количество азота. По этому показателю оно превосходит даже перегной и овечий помет. А вот фосфора и калия в нем очень мало.
Несмотря на скудность содержания минеральных вещества, опавшие листья очень полезна для растений, так как оно улучшает структуру почвы, делая его более рыхлым, а значит воздухоємким. Грунтовое воздуха необходим для дыхания бактерий, животных (в том числе и дождевых червей), а также корневой системы растений.
Плотный лиственный слой является отличной мульчей, которая предотвратить прорастание сорняков (не всех, но многих), выветривание плодородного слоя, пересыхания и перегрева почвы. В зимнее время такая мульча защищает от морозов.
Но, не смотря на все положительные стороны естественного подхода, вопрос остается неоднозначным. Дело в том, что листья садоводы собирают в лесах с вековой экосистемой, а в собственных приусадебных хозяйствах, где растения в основном обитают культурные, и. как следствие, в большинстве своем капризны.
Или убирать?
Проблема в том, что в опавших листьях хорошо себя чувствуют не только дождевые черви, но и множество других насекомых вред от которых для садового участка колоссальная. Это и гусеницы, и долгоносики, и шелкопряды. На данном этапе от большинства из них избавиться можно только сбором и сжиганием листьев. Другой вопрос — если сад не страдает от паразитов, нужны такие мероприятия?
Без костров не обойтись, если листья заражено мучнистой росой, коккомикозом или паршой. Часто только так можно остановить распространение болезни. Если внести компост такие листья, болезни могут вернуться даже при использовании его через годы.
Если листья опадают на газон или клумбу, его придется собрать. Образуя плотный ковер, опавшие листья перекрывает растениям доступ к свету и воздуху. Естественно, в таких условиях трава погибает, причем происходит это всего за несколько дней.
А если убирать, то куда?
Если листья все-таки пришлось собрать, нужно использовать природный материал с максимальной пользой для участка. Речь, конечно, о здоровом листья здоровых растений.
Первое, что приходит на ум — компостная яма. Но компост компосту рознь. Убогий содержание основных минеральных веществ в листьях сделает его более полезным для физического состава почвы, чем для химического. Поэтому надеяться на него как на хорошее удобрение не приходится. Резонно компостировать листья отдельно и использовать для облегчения почв.
Компостируєме листья слеживаются, и их разложение происходит очень медленно. Чтобы ускорить процесс, опад нужно плотно уложить в мешки и залить водой. Далее мешки завязывают и прокалывают в нескольких местах. Получившимся перегноем можно пользоваться уже следующей весной.
Если заключить в пластиковые мешки листья вместе с зелеными отходами и периодически встряхивать и перемешивать их, получится грунт для рассады и комнатных растений. При этом он будет обогащен минеральными элементами за счет разложения травы, а листья придадут ему необходимую легкость, влагу – и воздухоємкость.
Еще один вариант использования листьев — мульчирование. Убрав опад с газонов, разложите его на почву под перекопку. Также листьями можно мульчировать тропинки между грядками, чтобы там не прорастали сорняки. Один минус — в мокрую погоду листья скользкие.
Сухой опад можно использовать для утепления многолетников. Перезимовали под таким одеялом луковичные распускаются раньше обычного. Как и любое другое укрытие, листья нужно будет вовремя убрать весной, чтобы растения под ним не сгнили.
Для ранних весенних посадок опад укладывается в подготовленные траншеи (будущие грядки) до краев. Земля из траншей остается вдоль грядок в виде насыпи. Сверху на листья нужно выложить слой нарезанной травы и другие растительные остатки. Если осень сухая, то траншеи необходимо пролить водой.
Весной подтаявший земляную насыпь следует вернуть в траншеи. К тому времени листья осядет. Далее грядки утепляют укрывным материалом, под который высаживают растения. Таким образом можно ускорить получение урожая.
Опавшие листья также используют для наполнения высоких грядок и коробов, насыпая его под грунт.