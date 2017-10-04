Никогда не сочетайте лимон с этим компонентом – это опасно
Сочетание лимона со льдом вызывает отравления — такое заявление сделали ученые из Университета Клемсона (США) после проведения исследования. Дело в том, что лед способствует размножению микробов.
Болезнетворные микроорганизмы попадают в воду, а во влажной среде процесс размножения бактерий происходит на 30% быстрее, чем в обычных условиях. Подавляющее количество лимонов, которые подаются в ресторанах и других заведениях, содержат на кожуре опасные микробы. Поскольку перед употреблением в пищу цитрусовые далеко не всегда моют, то опасность заразиться достаточно велика. На лимонах может присутствовать бактерия E. coli, что способствует расстройству желудка, тошноте, рвоте, головокружения, слабости и других симптомов отравления.
В ходе проведенного исследования ученые выяснили, что в ресторанах 83% поданных к столу кубиков льда содержат вредные бактерии. Также 70% долек лимона наполнены различными инфекциями. При сочетании этих двух компонентов риск отравления возрастает в несколько раз, пишет newsyou.info.