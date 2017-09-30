Ники Минаж повеселила танцами в спортивном наряде
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 14:42
Ники Минаж повеселила танцами в спортивном наряде
Популярная американская певица Ники Минаж порадовала фанатов забавным видео.
Звезда поделилась на своей странице в Instagram кадрами с вечеринки Tunechi surprise party, передает Rus.Media. Ники облачилась в обтягивающий красный комбинезон и кроссовки, однако выглядела довольно эффектно. Кажется, красавица умышленно выбрала этот образ, чтобы похвастаться своими формами и длинными черными волосами.