Никакого кашля ни осенью, ни зимой! Измельчи банан и добавь еще 2 ингредиента
2017-09-18 14:18
Никакого кашля ни осенью, ни зимой! Измельчи банан и добавь еще 2 ингредиента
О целебных свойствах меда известно каждому.
Наши бабушки лечились этим сладким продуктом, наши мамы спасали нас кружкой горячего молока с медом в период зимней простуды, кажется, мы так же лечим своих детей. Однако, что произойдет, если смешать мед с экзотическим бананом? Сарафанное радио донесло до нас удивительный факт: банан с медом — не лучшее средство от кашля!
Вместо того, чтобы выбрасывать деньги на очередной баснословно дорогой препарат, мы советуем тебе попробовать этот эффективный, а главное — домашнее средство от кашля. Вон аптечную химию!
Банан от кашля
Удивительно, как такой уже привычный экзотический фрукт способен избавить от сухого кашля, стимулировать откашливание мокроты и еще и зарядить энергией. Мякоть банана богата витаминами B, PP, A и C. В бананах содержится большое количество клетчатки, сахарозы, каротина, ферментов, калия, магния, железа и других полезных микроэлементов и минералов.
Такой состав фрукта помогает повысить иммунитет, следовательно — банан является крайне полезным продуктом при ОРВИ и других инфекционных заболеваниях. А о полезных свойствах меда можно говорить часами…
Средство от кашля с бананом и медом наносит двойной вред инфекции, стимулирует восстановление жизненных сил организма и ускоряет процесс выздоровления. Приготовить такие лекарства ну очень просто! Тебе понадобятся всего 3 ингредиента.
Ингредиенты
- 2 спелых банана
- 2 ст. л. меда
- 400 мл воды
Приготовление
Налей воду в кастрюлю и поставь на небольшой огонь. Доведи до кипения и выключи огонь.
Спелые бананы промой и очисти от кожуры. Мякоть фрукта измельчи в блендере или же раздави с помощью вилки.
Добавь мякоть банана в кипяток, медленно помешивая для получения однородной массы.
Когда смесь остынет, добавь 2 ст. л. меда и тщательно перемешай. Лекарство готово!
Не зависимо от возраста, препарат из меда и банана следует принимать 3-4 раза в сутки за полчаса до приема пищи или после еды. Малышам до года употребление меда крайне не рекомендуется.
А вот взрослым следует употреблять по 1-2 ст. л. средства, предварительно подогрев смесь. Уже после первого дня лечения бронхи пойдут на поправку, хотя рекомендуем принимать бананово-медовую смесь не менее недели.
Важно! При аллергии на мед не советуем употреблять данную смесь для лечения кашля. Аллергикам советуем приготовить напиток из молока и банана, и употреблять его горячим для лечения и профилактики простудных заболеваний.