Никакого кашля ни осенью, ни зимой! Измельчи банан и добавь еще 2 ингредиента

despravda | 23.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-18 14:18

Никакого кашля ни осенью, ни зимой! Измельчи банан и добавь еще 2 ингредиента
О целебных свойствах меда известно каждому.

Наши бабушки лечились этим сладким продуктом, наши мамы спасали нас кружкой горячего молока с медом в период зимней простуды, кажется, мы так же лечим своих детей. Однако, что произойдет, если смешать мед с экзотическим бананом? Сарафанное радио донесло до нас удивительный факт: банан с медом — не лучшее средство от кашля!

Вместо того, чтобы выбрасывать деньги на очередной баснословно дорогой препарат, мы советуем тебе попробовать этот эффективный, а главное — домашнее средство от кашля. Вон аптечную химию!

Банан от кашля

Удивительно, как такой уже привычный экзотический фрукт способен избавить от сухого кашля, стимулировать откашливание мокроты и еще и зарядить энергией. Мякоть банана богата витаминами B, PP, A и C. В бананах содержится большое количество клетчатки, сахарозы, каротина, ферментов, калия, магния, железа и других полезных микроэлементов и минералов.

Такой состав фрукта помогает повысить иммунитет, следовательно — банан является крайне полезным продуктом при ОРВИ и других инфекционных заболеваниях. А о полезных свойствах меда можно говорить часами…

Средство от кашля с бананом и медом наносит двойной вред инфекции, стимулирует восстановление жизненных сил организма и ускоряет процесс выздоровления. Приготовить такие лекарства ну очень просто! Тебе понадобятся всего 3 ингредиента.

Ингредиенты

  • 2 спелых банана
  • 2 ст. л. меда
  • 400 мл воды

Приготовление

Налей воду в кастрюлю и поставь на небольшой огонь. Доведи до кипения и выключи огонь.

Спелые бананы промой и очисти от кожуры. Мякоть фрукта измельчи в блендере или же раздави с помощью вилки.

Добавь мякоть банана в кипяток, медленно помешивая для получения однородной массы.

Когда смесь остынет, добавь 2 ст. л. меда и тщательно перемешай. Лекарство готово!

Не зависимо от возраста, препарат из меда и банана следует принимать 3-4 раза в сутки за полчаса до приема пищи или после еды. Малышам до года употребление меда крайне не рекомендуется.

А вот взрослым следует употреблять по 1-2 ст. л. средства, предварительно подогрев смесь. Уже после первого дня лечения бронхи пойдут на поправку, хотя рекомендуем принимать бананово-медовую смесь не менее недели.

Важно! При аллергии на мед не советуем употреблять данную смесь для лечения кашля. Аллергикам советуем приготовить напиток из молока и банана, и употреблять его горячим для лечения и профилактики простудных заболеваний.

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