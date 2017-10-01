Нежинский и Черниговский вокзалы попали в ТОП-15 лучших
Ворота города. Так обычно называют вокзалы. Ведь часто именно железнодорожная станция – это первое, что видят гости, которые приезжают на экскурсию, по делам или к родственникам в город. Иногда вокзал можно увидеть только мельком, из окна поезда, направляясь в совсем другого города.
И красота или оригинальность сооружения могут остаться в памяти надолго. В Украине – вдоволь вокзалов, которые были возведены более 100 лет назад. Много и таких, что появились несколько лет назад, и в оригинальности не уступают сооружениям с историей.
На 9-м месте оказался Нежинский вокзал.
Нежинской железнодорожной станции – 148 лет! Именно такую дату здесь отметят в декабре 2016 года. Когда станцию строили, то не обошлось без курьеза. Вокзал построили за 5 километров от города. Конечно, это изрядно тяготило пассажиров. Поговаривают, что такое расположение стало наказанием для города. Ведь местные не захотели давать взятку руководству российской железной дороги. И со временем станция только разрасталась. Пассажиропоток увеличивался каждый год. Уже в 1919 году через станцию Нежин было перевезено 90 тысяч человек. Вторая мировая стала для Нежина, так и для вокзала, трагической страницей. Во время бомбардировки немцами на станции погибло около 3 тысяч человек.
Последний раз реконструкцию на вокзале осуществляли в 1999 году. И ныне станция в Нежине не теряет своих позиций и считается одним из важнейших на железнодорожных магистралях Украины.
Черниговский занял 14-ю позицию.
Еще одно здание из разряда сказочных. Ведь на вид – как кукольный домик. Местные рассказывают, что здание вокзала было возведено по эскизам немецкого военнопленного Ганса (фамилию не сохранилось). После окончания войны муж не вернулся на родину в Мюнхен, потому что его семью убили. Поэтому он поселился в Чернигове.
В 1999 году станцию реконструировали. Тогда же вокзал и получил статус памятника архитектуры.
Источник: Украина для украинцев