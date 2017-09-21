Нежинские старшеклассники провели флешмоб “День мира в городе N”
21.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
20 сентября к Всемирному Дню мира Лига старшеклассников м. Нежина провела акцию “Полотно мира” и фото-флешмоб “День мира в городе N”.
Мероприятия проведены в рамках Всеукраинской акции День мира in UA 2017, которая является частью проекта “Содействие диалогу и примирению в регионах Украины”, который реализует ОО “Молодежная организация “СОСТОЯНИЕ”.
Акция нацелена способствовать миру и согласию в украинском обществе. К ней присоединились более 30 населенных пунктов.
Черниговщину представило м. Нежин.
Источник: Нежатин
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