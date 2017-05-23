Нежинские пчеловоды бьют тревогу: массово травятся пчелы
Недавно председатель общественной организации «Пчеловоды Нежинщины» Петр Балаш организовал встречу коллег, состоявшейся под Вертиевки, где сейчас стоят на рапсе ульи песчаников. Речь шла о массовом отравлении пчел. «Еще в начале мая писал письма начальнику управления агропромышленного развития Нежинской РГА и главе администрации, в которых просил предупредить пчеловодов об обработке химическими веществами сельскохозяйственных угодий. Только «Нежинские аграрные инвестиции» предупредили о начале и конце обработки. Если бы была 100-процентная скоординированность действий между инвесторами и пчеловодами и администрацией, подобные проблемы не возникали бы », – сказал председатель ОО. «Мы понимаем, что без обработки поля сейчас никак, но нужно как-то согласовывать это с нами. Но возмущает не только то, что фермеры обрабатывают свои поля без предупреждения. Но и они не делают это ночью, что было бы лучше для растений и безопасно для пчел. Эта проблема возникает из года в год. Они не думают, что урожайность и, соответственно, прибыль могут быть выше, если они не только бороться с вредителями, но и привлекать пчел. Ведь с их участием на 40% увеличивается урожайность. Например, в других областях Украины по опыления пчеловодам доплачивают или деньгами, или продукцией », – делятся наболевшим другие пчеловоды.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым