Нежинка обгорела, прыгая через костер на Ивана Купала
07.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
6 июля нежинцы праздновали Ивана Купала. Громкие песни, зажигательные танцы, купальский ярмарка, аттракционы – все это принесло большую радость любителям поживиться.
По сообщению заведующего отделом Нежинской городской станции скорой медицинской помощи, за время празднования Ивана Купала были два вызова кареты «скорой» до сквера «Театральный».
Одна из них приехала на помощь семилетнему мальчику Михаилу, который сломал ногу на батуте в 20:00.
Вторая – в полпервого ночи (7 июля) к 49-летней женщины, которая неосторожно прыгала через костер, в результате чего получила ожог обеих кистей рук и нижней трети правой голени.
Источник: Нежатин
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