Нежинец попытается установить мировой рекорд
Рекордсмен из Нежина Константин Мухомодєєв наконец нашел спонсора для установления рекорда украины и мира с качания пресса за 1 час.
Спонсорами стали украинские компании. Их финансовая помощь составит около 6 000 долларов. Этому парню хватит на все необходимые меры чтобы без вреда для здоровья подготовиться к рекордам.
Первый рекорд парень будет устанавливать в сентябре в Нежине на городском стадионе «Спартак» — . 3000 – 4000 качань прессу за 1 час (1 упражнение в секунду).
Позже, через полтора месяца парень попытается установить рекорд мира. Сам же Константин Мухомодєєв счастлив, несмотря на то, что спонсор все же нашелся, остается только подготовить свое тело.
Источник:http://www.uezd.com.ru/
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым