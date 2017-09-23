Нежинец хранил дома две реактивные противотанковые гранаты (Фото)
Криминальная полиция во время проведения оперативных мероприятий в рамках операции «Оружие и взрывчатка» обнаружила и изъяла у жителя Нежина две боевые РПГ-26.
В ходе проверки владельцев оружия в рамках проведения операции «Оружие и взрывчатка» криминальная полиция Нежина провела осмотр хозяйства местного жителя.
Во дворе за домом полиция обнаружила два тщательно упакованные тубусы, похожие на реактивные гранаты. Специалисты взрывотехники идентифицировали их как боевые реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.
Изъяты РПГ-26 направлены на экспертизу в научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: Полиция Черниговщины
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