Нежинец ездил на чемпионат Европы по петанку
Нежинец Николай Ступак 10 октября прилетел в родной город с чемпионата Европы в Дании.
по словам Николая Ступака, соревнования длились 3 дня. На Чемпионате Европы среди ветеранов сборная Украины заняла 10-е место. Было представлено 25 стран.
«Среди украинцев был я, двое киевлян и один ужгородец. Имеем довольно неплохие результаты. Ни одна команда в Украине сегодня так о себе еще не заявляла. Среди европейцев раньше были и 20-ми и 19-ми. Все знали, что украинец – довольно молодой и еще неопытный игрок, поэтому старались помочь, кто чем может, общались. Играл я в петанк и в Словакии, и в Латвии, и в Монако, и во Франции», — рассказал он.
Кроме того спортсмен отметил, что у нас этот вид спорта существует практически 7-9 лет, то на своей Родине, во Франции, он культивируется с детства. За рубежом в каждом населенном пункте есть по несколько специально приспособленных для этого площадок.
«Это очень простой вид спорта: взял шар в руки и уже играешь. Мужчина ты или женщина, мальчик или девочка – нет разницы. В петанк могут играть практически любой: и 11-летние, и 90-летние. Бери только и играй. Все в одинаковых условиях. Можно играть как на земле, так и на песке, в лесу, на пляже. Необязательно иметь какие-то стальные мышцы или сверхъестественную силу. Надо тренироваться – тогда и будет результат. Побеждает тот, кто быстрее приспособится к площадке и покажет лучшие результаты», — объясняет нежинец.
Николай Ступак признается, что дюбить футбол и бильярд, поэтому петанк для него сразу стал родным (ведь в них много чего общего). В интернете нашел, где можно купить шары. Узнал, что в Ужгороде каждого года проходят две масштабные международные турниры. Захотел – поехал, поиграл, загорелся.
«Имею свой крытая площадка, где вправляюсь в петанк с друзьями. Играем в него также и в парке Шевченко (практически каждый день вечером). Приобщиться к игре приглашаем всех желающих!», — рассказал он.
Источник: mynizhyn.com
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.