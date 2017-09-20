Нежинцы активно обсуждают Огуречную улицу: «за» и «против»
Не так давно началась волна декоммунизации. Снятие памятников, переименование городов и улиц. Неравнодушные люди упорно приобщаются к этому делу.
Так, нежинский общественный активист Евгений Ткаченко предложил изменить название улицы Генерала Корчагина.
«Просто интересное название улицы, посвящена человеку, который свою жизнь провела в России. Герою Советского Союза, обладателю двух орденов Ленинского знамени; Красной звезды, Георгиевских крестов Корчагину. Это, конечно, достойные заслуги. Но почему у нас, в Украине…
А вот улица, посвященная знаменитому нежинскому огурцу, нам не помешала бы. Ведь на этой улице находится консервный завод, где и готовят такие известные на весь мир нежинские огурцы».
Под публикацией развернулись бурные дебаты среди нежинцев. Кое-кто утверждал, что, прежде чем предлагать такие идеи, надо объективно взвешивать исторические факты, ведь Корчагин принадлежит к поколению репрессированных офицеров, которые чудом уцелели.
«Корчанін возглавлял 2-й механизированный корпус в составе 60-й армии участвовал в освобождении левобережной Украины, а за участие в Черниговско-Припятской операции получил название «Нежинский». А культ огурца немного достал, как будто в Нежина единственная достопримечательность… Как не в д*п* его пихают, то памятники ставим, теперь еще и улицы называть!!! Я против!!!! Если и менять название, то вернуть первое название улицы – переулок Сенной, да и это не лучший вариант!» – прокомментировал некий Шурик Вороной.
Кому-то эта идея действительно понравилась. Поэтому предложили назвать улицу «Огуречная», ведь овощ действительно является символом города, а отметить его названию улицы, на которой частично находится консервный завод, было бы достаточно закономерно.
Большинство единогласно в том, что переименование улиц мало что изменит в сознании общественности. К тому же, отметили, лучше заботиться о состоянии дорог на этих улицах, а не сосредотачиваться на названии.
Источник: Нежатин
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