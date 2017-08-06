Нежинцев приглашают присоединиться к созданию экспозиции Лисянском
В связи с подготовкой к созданию в Нежине постоянной экспозиции, посвященной выдающемуся земляку, навколосвітньому мореплавателю, путешественнику казацкого рода Юрию Федоровичу Лисянском (1773-1837), Музей редкой книги и библиотека Нежинского государственного университета обращается ко всем, кто хочет и имеет возможность принять участие в увековечении памяти выдающегося украинца.
Об этом на своей странице в Фейсбук пишет Александр Морозов.
«Мы собираем экспонаты, связанные с персоной Ю. Лисянского и темой морских путешествий. Это может быть все, что угодно: старинные книги, открытки, карты, гравюры, рисунки парусников, старинные компасы, оптические приборы мореплавателей, элементы оснащения старых кораблей, ракушки, фрагменты кораллов, высушенные растения и экзотические морские животные, минералы с далеких островов и тому подобное. Главное, чтобы все эти вещи были связаны тематикой морских путешествий. Заранее спасибо за помощь и понимание. С предложениями обращайтесь на адрес Библиотеки Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя (н.Нежин, 16600, вул. Гоголя, 4; электронный адрес [email protected]) или на нашу фб-страницу. Имена дарителей, экспонаты которых будут выставлены в музее, будут отражены в экспозиции«, — пишет он.
Источник: nezhatin.com.ua
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Николай Журенков