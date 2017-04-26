Нежин становится туристически привлекательным
На прошлой неделе на многих исторических зданиях и памятниках города над Остром появились вот такие интересные таблички с QR-кодами, которые должны помочь современному туристу узнать об историко-культурном наследии Нежина.
Считать подобный код можно с помощью обычного смартфона, наведя камеру на кодовое изображение. Правда, перед этим нужно загрузить специальный бесплатное приложение «Нежин туристический», что и содержит QR-сканер и другие полезные функции. Распознавания кодовых символов позволит туристу в любое время узнать об историко-культурный объект в аудио- и текстовом форматах без помощи экскурсовода. Недавно заработал и официальный туристический портал города (адрес в Сети: http://nizhyn-travel.com.ua.
Такие нововведения происходят в Нежине в рамках совместного проекта городской власти, ЕС и ПРООН «Мобильные приложения для предоставления туристических услуг» и призваны повысить туристическую привлекательность города, сделать пребывание путешественников удобным. Однако многие нежинцев считают, что вместе с приложениями и порталами городу нужно совершенствовать и развивать собственную инфраструктуру, чтобы туристы наверняка приехали.
Справка: QR-код – матричный код, содержащий зашифрованную информацию.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым