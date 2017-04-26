Нежин становится туристически привлекательным

despravda | 26.04.2017 | Новости | Комментариев нет

На прошлой неделе на многих исторических зданиях и памятниках города над Остром появились вот такие интересные таблички с QR-кодами, которые должны помочь современному туристу узнать об историко-культурном наследии Нежина.

Считать подобный код можно с помощью обычного смартфона, наведя камеру на кодовое изображение. Правда, перед этим нужно загрузить специальный бесплатное приложение «Нежин туристический», что и содержит QR-сканер и другие полезные функции. Распознавания кодовых символов позволит туристу в любое время узнать об историко-культурный объект в аудио- и текстовом форматах без помощи экскурсовода. Недавно заработал и официальный туристический портал города (адрес в Сети: http://nizhyn-travel.com.ua.

Такие нововведения происходят в Нежине в рамках совместного проекта городской власти, ЕС и ПРООН «Мобильные приложения для предоставления туристических услуг» и призваны повысить туристическую привлекательность города, сделать пребывание путешественников удобным. Однако многие нежинцев считают, что вместе с приложениями и порталами городу нужно совершенствовать и развивать собственную инфраструктуру, чтобы туристы наверняка приехали.

Справка: QR-код – матричный код, содержащий зашифрованную информацию.

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