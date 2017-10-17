Независимые и непокорные женщины по знаку Зодиака
2017-10-17 13:24
Независимые и непокорные женщины по знаку Зодиака
Этими 5 не покеруєш.
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Добро пожаловать во времена сильных женщин, передает Rus.Media. Они больше не сидят, сложа руки, дожидаясь, пока мужчины сделают первый шаг. Они не сидят дома, воспитывая детей, пока мужчины ходят на работу и приносят домой деньги. Они делают это сами. Женщины такого типа имеют определенные характеристики, присущие некоторым знакам Зодиака. Итак, вот, какие знаки Зодиака самые независимые и ненавидят чувствовать контроль над собой:
Овен (21 марта – 19 апреля)
Овен постоянно ищет способы доказать, насколько она сильна в каждом аспекте своей жизни. Она ищет возможность взять на себя руководящую роль, поэтому вам лучше поверить, что она не хочет, чтобы ей говорили, что делать, она хочет быть ответственной. Она уверена и никому не позволит сдерживать ее или заставить ее поверить, что она ничего не стоит.
Телец (20 апреля – 20 мая)
На первый взгляд вы можете подумать, что управляете Тельцом, но вы ошибаетесь. Она наслаждается материальными удовольствиями, и обладает достаточной силой, чтобы их достать собственноручно. Поэтому не думайте, что вы получите контроль над ней, одарив ее вычурными и дорогими подарками. С ней это не работает, так как она не чувствует, что что-то имеет взамен.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Вы можете подумать, что получили контроль над Близнецами, но Близнецы настолько спутают вам карты, что вы не поймете кто из вас играет роль главнокомандующего. Она понимает, когда нужно отдать бразды правления вам, чтобы вы были счастливы и выглядели так, будто контролируете ситуацию, но рано или поздно, она вернет контроль в свои руки.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрелец руководствуется целью, поэтому, если ваши планы не совпадут с ее, прощайте! Она не позволит никому встать на ее пути, контролировать ее и удерживать от того, чего она хочет от жизни. И, что наиболее важно, ей просто нравится свобода и то, что она может принять любое решение или сделать все, что захочет.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Козерог – мастер самоконтроля, поэтому ей не нужен кто-нибудь, кто контролирует ее. Она знает, что для нее лучше, и будет делать это. И даже если вы попытаетесь контролировать ее, она настолько упрямая, что вы, скорее, сдадитесь, не сумев убедить ее сделать что-нибудь по-своему. Она – сильная девушка, и это невозможно изменить.