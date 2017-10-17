Независимость Каталонии аннулирована судом
2017-10-17 16:51
Независимость Каталонии аннулирована судом
Сначала Конституционный суд Испании приостановил действие этого закона.
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Принятый 6 сентября в Каталонии закон, предусматривавший проведение в автономии референдума о независимости, был аннулирован Конституционным судом Испании, передает Rus.Media. Ранее суд просто приостанавливал ее действие.
Сегодня закон был официально и единогласно признан неконституционным и недействительным.
Напомним, что совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, они провозгласили независимость. Пучдемон должен был ответить до понедельника.
Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправления в автономном сообществе.