Незаконный арсенал оружия полиция изъяла у северян
В рамках операции «Оружие и взрывчатка» полиция изымает из незаконного оборота винтовки, пистолеты, патроны и даже реактивные противотанковые гранаты.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
Во время оперативно-профилактической операции «Оружие и взрывчатка» на Черниговщине криминальная полиция изъяла из незаконного оборота: 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 2 винтовки, 7 пистолетов, 5 обрезов (3 гладкоствольные и 2 нарезные), одну самодельную винтовку, 750 патронов различных калибров, 4 ручные осколочные гранаты, 2 гранатометні выстрелы ВОГ-25 к подствольного гранатомета и 3 электродетонатора.
Полиция продолжает мероприятия в рамках профилактической операции, призванной уменьшить количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, которое граждане хранят незаконно.
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