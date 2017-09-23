Невыносимая пятерка: самые сложные в общении знаки Зодиака
2017-09-19 10:54
Невыносимая пятерка: самые сложные в общении знаки Зодиака
Разные знаки зодиака «награждают» людей определенным набором качеств.
Для одних характерна дружелюбие, стремление помочь. Другие ставят в тупик своей импульсивностью, непредсказуемостью, коварством, передает Rus.Media.
Астрологи выяснили, какие пять знаков зодиака являются самыми сложными. Итак, вот топ лидеров, с которыми лучше не ввязываться в спор:
Козерог
Пятое место заняли Козероги. К – значит король. Так одним словом можно описать представителей этого знака. Козероги искренне убеждены, что только они венценосные особы, и их слово – закон. Порушивших простое правило ждет немилость.
Общаться Козероги предпочитают с теми, кого считают достойными своего уровня. Не удивительно, что круг общения у них небольшой, не так много королей и королев на этой планете.
Еще Козерогов невозможно заставить что-либо делать против их желания. Они даже слушать не будут, в лучшем случае — скажут короткое «нет», и даже не подумают объяснить причину отказа. Не царское это дело!
Водолеи
Удивительно, но факт: на четвертом месте разместились интеллектуалы – Водолеи. Они умные, рассудительные, умеющие просчитывать каждый шаг и достигать поставленной цели.
Порой их положительные качества перерастают в деспотичность. «Я сделал так и у меня получилось, ты обязан так делать», — они навязывают свою волю окружающим.
Накопленный богатый опыт и целеустремленность могут сыграть с Водолеями злую шутку, они перестают прислушиваться к мнению окружающих.
Водолеи не считают зазорным переложить вину на кого-то, чтобы оправдать себя.
Близнецы
Третье место занял самый непредсказуемый знак – Близнецы. Сейчас они игривые, непоседливые, как дети, через секунду одевают «маску безразличия».
Путь от теплого дружелюбия к надменной холодности преодолевают в одно мгновение. Протянут они руку или подставят ножку – это даже Близнецы не знают наверняка.
С ними всегда надо быть начеку и надежно защищать свои уязвимые места. Если Близнецы о них узнают, обязательно ударят туда. По степени коварства – они впереди планеты всей.
Овны
Второе место досталось Овнам. Их стихия – огонь. «Сжечь мосты» – разорвать отношения, которые выстраивались десятилетиями, — они способны за доли секунды.
Живут по уставу из двух пунктов. Первый: Овен всегда прав. Второй: если Овен неправ – смотри пункт первый.
Если в вашем окружении есть представители этого знака, запасайтесь терпением и будьте готовы во всем признавать его правоту.
Скорпионы
Лидеры рейтинга. У них очень жестокое отношение к миру, супер-эго и мстительный характер. Они не могут жить, чтобы не ужалить.
В 80% их яд нацелен на окружающих и лишь 20% — на самих себя. Чрезвычайно требовательны к себе и окружающим.
Обладают хорошей интуицией и свято верят, что для них нет ничего невозможного. Стать на пути Скорпиона – самый простой способ самоубийства.
Для тех, кто им мешает, всегда держат про запас солидную порцию яда. Ужалят с особым удовольствием и пойдут дальше, не оглядываясь