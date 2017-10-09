Невинность – не хрустальный сосуд! Откровения трех женщин про первый секс 18+
2017-10-09 21:30
Невинность – не хрустальный сосуд! Откровения трех женщин про первый секс 18+
Девственность — не такая важная штука, чтобы с ней носиться. Главное — согласие и взаимное уважение.
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1. Сколько вам лет?
А: 35.
Б: 25.
В: 24.
2. Во сколько лет вы потеряли девственность, какого возраста был партнер?
А: Мне 21, ему 24.
Б: 23 и 29.
В: 20 и 21.
3. Опишите ваш первый раз. Где все происходило, что вы чувствовали?
А: У меня были каникулы перед последним курсом. И серьезный роман еще со школы. Причем парень был очень религиозным и хотел подождать до свадьбы. А потом мы разошлись, и я обратилась к лучшему другу с предложением переспать. Мы пришли к нему домой, он много раз переспросил, я решилась, все хорошо. Он смешил меня в неприятные моменты. Остаток ночи мы отмывали его матрас, причем так активно, что сломали фен, которым сушили поверхность!
Б: Я была на конференции в другом городе, встретилась там с подругой и сказала, что один парень мне очень нравится. Она тут же выяснила, свободен ли он, и предложила пригласить меня на свидание. Мы встретились в баре, проговорили несколько часов, потом переместились в мой отель и сидели у бассейна. Нам так нравилось быть вместе, что мне уже не было страшно. Я не сказала ему, что девственница, и все прошло так хорошо, что не было смысла это обсуждать. Потом он заметил небольшие следы и спросил, не начались ли у меня критические дни. Тогда я призналась. Он удивился, что ничего не заметил, но отнесся очень серьезно. Потом мы еще пару раз занялись сексом, а потом он уехал на работу, а я в аэропорт.
В: Я жила в общежитии. Был день святого Валентина. Мы встречались несколько недель, и я очень хотела с ним переспать. Надела красивое белье, мы встретились, подождали, пока наступит полночь, чтобы не привязываться к дате. Потом я разделась, сказала: «Смотри, какое у меня белье». Он засмеялся и ответил, что я, пожалуй, готова.
4. Какие отношения у вас были?
А: Он был моим лучшим другом и хорошо меня понимал. Теперь он женат, я в разводе, у обоих дети. К сожалению, мы не общаемся.
Б: Мы жили далеко, провстречались на расстоянии пару месяцев и разошлись. Но я рада, что все получилось именно так.
В: Он был моим первым мужчиной во всех смыслах. Встречались несколько лет.
5. А для них это был первый раз?
А: Нет. У него большой опыт, и это хорошо.
Б: Нет. Но он не спал с девственницами и все пытался понять, почему я так поступила. Я ответила, что не потому, что не было возможности, но приятные ощущения появились после встречи с ним. К счастью, потом я смогла повторить их в других отношениях.
В: Нет.
6. Что вы чувствовали сразу после? Как менялись эти ощущения?
А: Я была шокирована сильной болью. Не думала, что будет именно так. И столько следов! Но вообще, я чувствовала смесь счастья, страха и потери. Я попрощалась с девочкой и поздоровалась с женщиной, образно говоря. И была довольна, что согласилась сделать это именно с ним.
Б: Сразу после — все было отлично, я была счастлива быть здесь и сейчас с этим человеком, рада нашему секса и того, что первый раз прошел именно так. И теперь понимаю, что все было правильно, а не потому, что «мне уже 23 и надо с этим разобраться».
В: Было хорошо, приятно, но немного страшно, что я влюблюсь. Потом я даже рассказ об этом написала!
7. А оргазм?
А: Точно нет! Я чувствовала его ранее в ходе других интимных действий. С первым парнем мы занимались всем, кроме секса с проникновением, плюс я самоудовлетворялась с подросткового возраста. Мне кажется, в первый раз это сложно, но раз на пятый получилось.
Б: Нет.
В: Да. Дважды.
8. С кем вы обсуждали событие?
А: Сказала соседкам по квартире, когда вернулась домой. Они были счастливы. Много ли вы знаете девственниц в 21?
Б: Я рассказала подруге, что в поездке случился роман. Но не говорила, что это был первый раз. Так никто и не знает.
В: Я написала подругам SMS минут через пять!
9. О чем вы хотели бы знать заранее?
А О том, какое это приятное чувство.
Б: О том, что неважно, сколько тебе лет. Я уверена, что поступила правильно.
В: О том, что может быть и не больно, тогда бы я решилась на это раньше.
10. О чем вы предупредили бы других?
А: Ждите нужного момента для себя. Все люди разные, и не надо спешить только потому, что подруги уже занимаются сексом. Это как открытия последних закрытых дверей на пути к себе — и не знаешь, что именно ждет тебя за ней. Отличное чувство! Но при этом не нужно ждать всю жизнь, иначе можно вообще все пропустить.
Б: Проще сказать, чем сделать, но не сравнивайте себя с другими. Всегда будут более ранние и более поздние варианты. Ищите того, с кем комфортно и кто отнесется к вам с уважением.
В: Девственность — не такая важная штука, чтобы с ней носиться. Главное — согласие и взаимное уважение. Я рада, что все произошло так, а не в парке на скамейке непонятно с кем. Люблю повторять: «Первый секс был лучшим в моей жизни, пока не наступило утро и он перестал быть единым».