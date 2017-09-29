Невеста, которая весит 168 кг, не нашла себе платье для свадьбы. Тогда она решила выходить замуж в таком наряде! (фото)
2017-09-28 22:22
Невеста, которая весит 168 кг, не нашла себе платье для свадьбы. Тогда она решила выходить замуж в таком наряде! (фото)
Моника Пенберти стала женой. Австралийская красавица весом 168 кг не нашла достойного платья по фигуре, но нашла выход из ситуации!
Что именно сделала невеста, смотрите сами, передает Rus.Media.
Эта девушка пошла под венец только в фате.
31-летняя Моника за два месяца до торжества узнала, что страшно больна. Она уже выбрала себе свадебное платье, но купить так и не успела: по состоянию здоровья оказалась в больнице.
После выписки в магазине сообщили, что этого платья больше нет. ЕЕ уже купила другая невеста с пышными формами.
Моника решила, что искать новый наряд у нее просто нет времени и вышла замуж в одной фате!
Невеста объясняет свой поступок тем, что после серьезной болезни она уже не задумывается о внешнем виде. Главное, быть счастливой.