Невероятный “совпадение”? Во время ремонта лагеря “Виктория” сын директора стал владельцем элитного гостиничного комплекса
2017-09-19 18:07
Невероятный “совпадение”? Во время ремонта лагеря “Виктория” сын директора стал владельцем элитного гостиничного комплекса
На территории комплекса в разгар реконструкции детского лагеря появились деревянные эко-домики.
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Сын директора одесского детского лагеря “Виктория”, в котором недавно произошел пожар, во время ремонта учреждения приобрел элитную недвижимость. Об этом сообщает Думская, передает Rus.Media.
Как известно, во время пожара в лагере погибли дети. Сын Петроса Саркисяна, который был взят под стражу по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, 28-летний Саркис Саркисян 7 мая 2015 года приобрел гостинично-ресторанный комплекс “Шик и Дым” в Вапнярке Лиманского района Одесской области.
Теперь заведение, которое расположено на трассе недалеко от моря и лимана, называется “Комфорт”.
Покупка совпала с началом реконструкции лагеря “Виктория”, а в 2016 году, по данным издания, на территории комплекса появились деревянные “эко-домики”.