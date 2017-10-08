Невероятные кадры младенцев через секунды после рождения (Фото)
08.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
2017-10-08 17:58
Невероятные кадры младенцев через секунды после рождения (Фото)
Подборка открывает нам реальную картину родов, отвергая привычные одеяла и пеленки, показывая, какими мы были, когда только родились.
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Эти фотографии новорожденных сделаны фотографом Кристианом Бертело через считанные секунды после кесарева сечения, возможно, не очень приятные, особенно впечатлительным людям, передает Rus.Media.
Его серия фотографий открывает нам реальную картину родов, отвергая привычные одеяла и пеленки, показывая кровь и первородную смазку, которые сопровождали нас, когда мы родились.