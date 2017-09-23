Невероятное видео, как выглядит сон медуз
2017-09-23 12:43
Невероятное видео, как выглядит сон медуз
Ученые из Соединенных Штатов решили исследовать сон медуз.
Ученые из Соединенных Штатов решили исследовать сон медуз, передает Rus.Media.
Прежде всего биологов из Калифорнийского технологического института интересовало, спят все животные. Наблюдения показали, что ночью медузы отдыхают, что можно назвать сном.
Опыты проводили над медузой Кассіопеєю. Ее поселили в искусственную морскую воду, где морские жители могли бы чувствовать себя максимально естественно.
Ученые снимали сутки жизни медузы на iPhone, пояснил, действительно ли они спят. Для этого ученые считали сокращению тела животного. В результате оказалось, что ночью она плавает значительно реже. Интересным также является тот факт, что животное реагировало на еду даже тогда, когда спала. Как только на дно падала еда – медуза просыпалась.