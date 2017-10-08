Невероятно, но мужчины все еще делают это
2017-10-07 17:34
Невероятно, но мужчины все еще делают это
Женщины и мужчины – с разных планет.
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Мы удивляем мужчин, они удивляют нас. Некоторые мужчины упрямо идут своим странным правилам, понятным только им, передает Rus.Media.
1. Знакомства
Пытаясь познакомиться с красивой девушкой, они подходят к ней на улице с дежурной фразой: “Девушка, можно с Вами познакомиться?” или “Девушка, а Вашей маме не нужен зять?”. Странно, что после сотни неудач они до сих пор не поняли, что такой вариант знакомства обречен на полный крах. Неужели нельзя придумать что-то оригинальнее? Видимо, некоторые мужчины настолько в себе уверены, что думают, что девушка должна растаять только от вида их трехдневной щетины и слащавой улыбки.
2. Бакенбарды и усы
На дворе двадцать первый век, но тем не менее, многие мужчины убеждены, что ничто не украсит их так, как длинные жиденькие бакенбарды или усы. Видимо, они убеждены, что девушек это сводит с ума.
3. Дарят цветы без повода
И все-таки они способны радовать женщин! Не все, конечно, но многие мужчины все еще дарят цветы без повода.
Хотя, возможно, повод у них есть, какой-то тайный и нам непонятный, но все равно приятно.
4. Стесняются
Невероятно, но мужчины не потеряли эту милую черту. Они стесняются говорить о чувствах. Они никогда не признаются, что пользуются косметикой, делают маникюр и на ночь наносят крем для век. Они стесняются танцевать и всегда боятся показаться смешными.
5. Меряются
Да, в детстве мальчики мерялись силой, применяя кулачные бои. С возрастом они начали меряться машинами, девушками, которые их окружают, и тем, о чем ты подумала, тоже. Они никогда не говорят об этом, но в душе всегда стремятся быть лучшими. Быть с лучшей женщиной, иметь лучший кабинет, лучшую компанию, лучший телефон и так далее. Поэтому мудрая женщина всегда будет напоминать мужу, что он у нее лучший.