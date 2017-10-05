Невероятно, как любовь матери и дочери победила смерть
2017-10-04 21:39
Невероятно, как любовь матери и дочери победила смерть
Шелли Коули была на восьмом месяце беременности.
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Совсем скоро ей и ее мужу Джереми предстояло взять на руки своего первенца. Но день, который супруги ждало так долго, чуть не стал для их семьи роковым, передает Rus.Media.
Роды начались с кесарева сечения. Операция завершилась успешно, и маленькая Рілан появилась на свет абсолютно здоровой. Однако ее молодая мама, не выдержав родов, впала в кому. «Врачи сделали все, что могли. Они были уверены, что Шелли умрет, – вспоминает Джереми, – ты так счастлив увидеть свою дочь … но в тот же самый момент ты понимаешь, что должен попрощаться со своей женой навсегда … Словами это не описать ».
Однако медсестре по имени Эшли Манус приходит в голову гениальная мысль. «Мы знаем, что телесный контакт матери и ребенка помогает малышам. Я подумала, вдруг в этом случае он сработает наоборот? – рассказывала Эшли, – я надеялась, что Шелли все еще где-то там, что она почувствует малыша своим сердцем, и материнские инстинкты разбудят ее ».
Но, коснувшись Шелли, малышка сразу уснул. «Мы щекотали ее, даже подергали, но ничего не помогало. Она спала, – говорил Джереми, – но прошло десять минут, и она снова закричала! »
Произошло невозможное. «Мы все видели, как мониторы вдруг заработали .
Моя жена вернулась к жизни! »- со слезами на глазах вспоминал Джереми. Состояние Шелли постепенно стабилизировалось, и через неделю она наконец могла взять своего ребенка на руки. «Я смотрела на Рілан и думала, что она самая прекрасная в мире ребенок, – говорила Шелли, – я знаю, все мамы так говорят, но теперь я чувствую, что у нас особая связь».. Придет день и она узнает, что однажды сделала чудо. Невероятно, как любовь матери и дочери победила смерть.