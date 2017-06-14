Неуважение к павшим: «Укртрансстрой» установил туалет возле памятного знака Героям
Несколько лет назад черниговская общественность установила памятный знак на площади Небесного сотни, посвященный погибшим за независимость Украины. Сам знак выполнен из металла и увековечен государственными символами Украины – флаг и герб, и имеет соответствующий надпись: «Вечная память погибшим за независимость Украины. Герои не умирают ». Наряду с этим памятным знаком, менее чем в метре от него, расположен биотуалет. Также у знака памяти погибшим защитникам валяется строительный мусор. Одна ржавая металлическая труба лежит прямо на венке, который принес кто-то из черниговцев. То есть рабочие ходят справлять свои «маленькие» и «большие» потребности к месту памяти тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Причем это же место они беспардонно заваливают строительным хламом. Что это – подсознательный цинизм и неуважение к погибшим защитников Украины или банальное непонимание простых вещей? Ведь территории вокруг вполне хватает для того, чтобы найти более подходящее место для размещения переносной туалет и свалка строительных отходов …Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым