Неутомимый нежинский спортсмен хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Константин Мухомодєєв снова на пути к рекорду, на этот раз – мирового.
Не успели утихнуть разговоры о рекорде Украины с качания пресса, который Константин успешно установил 9 сентября с блестящим результатом в 4 428 раз, как спортсмен решил замахнуться и на рекорд Гиннесса.
В предыдущих интервью Константин уже говорил о том, что будет идти с рекордом с качания пресса, но все, как всегда, упирается в финансирование.
Поэтому, недолго думая, молодой рекордсмен обратился за советом к Виталию Зорина, который фиксировал прежние рекорды Кости. Он и посоветовал отправить видеосъемку рекорда в Комиссию Рекордов Гиннесса в Великобритании, что посмотрит ее и решит, подходит ли техника качания пресса для мирового рекорда.
Таким образом, сумма, которую Константин планировал потратить для установления рекорда, значительно уменьшится, и проблема финансирования будет уже не такой угрожающей. Спортсмен даже намекнул, что его предыдущие инвесторы, скорее всего, согласятся профинансировать мировой рекорд. А сейчас Кости остается ждать ответа и совершенствовать свои умения: «Хочу попробовать не только поразить мир рекордом на пресс, а я хочу повторить рекорды Брюса Ли.
В скорости я вряд ли его перевершу, ведь это генетический фактор, а в гимнастических упражнениях – все возможно. Он отжимался на двух пальцах».
Константин задумывается и о том, чтобы параллельно до рекорда с пресса готовиться и к планке, ведь это такие упражнения, которые не только не мешают друг другу, а, наоборот, способствуют равномерному физической нагрузке на организм. Кстати, рекорд Украины по держание «планки» – больше часа.
Источник: Нежатин
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