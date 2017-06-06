Неутомимый исследователь Подвысоцкий с Черниговщины
1857, 5 июня – в селе Максимовка на Черниговщине родился Владимир Валерианович Подвысоцкий, микробиолог, патолог и эндокринолог. Еще в детские годы помогал травмированным животным и мечтал стать врачом. Окончил медицинский факультет Киевского университета святого Владимира (1884), стажировался в Германии и Франции, блестяще защитил докторскую диссертацию по теме «Возрождение тканей печени» (1886). Получил заманчивые предложения для работы за рубежом, однако оставался патриотом своей Родины: «Я должен стоять на службе людям, с которыми родился на одной земле, в одной стране, в которой болезни является бесконечной причиной неподходящих смертей … Мировых столиц много, но моя столица – навеки Киев ». Возглавлял кафедру общей и экспериментальной патологии в Киевском университете, декан Новороссийского университета в Одессе, директор петербургского императорского института экспериментальной медицины. Член-корреспондент Анатомического общества в Париже (1887) и Императорской военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге (1900), ординарный почетный член Королевского института экспериментальной терапии во Франкфурте-на-Майне (1911). Изучал защитные функции организма человека, влияние на него возбудителей болезней и патологии микроорганизмов. Написанная на основе исследований монография «Основы экспериментальной патологии. Руководство к изучению больного человека »(1891) выдержала более 20 переизданий и переведена на 17 иностранных языков. Заведовал одним из холерных бараков во время эпидемии холеры 1891-го в Киеве. Основал клинику детских болезней в Одессе, наладил изготовление дешевых лекарственных сывороток для прививок. Начал исследования химиотерапии злокачественных опухолей. Издавал ежемесячный журнал «Русский архив патологии, клинической медицины и бактериологии» (1895-1902), с которым сотрудничали такие известные ученые как Илья Мечников, Владимир Высокович и другие. Автор более 90 научных трудов. Умер 22 января 1913-го, во время подготовки к Всероссийской выставки по гигиене в Санкт-Петербурге. «Неутомимый исследователь, литературно образованный человек, он увлекался и умел захватывать других, был центром научной школы, где царила богатая воодушевление и откуда впоследствии вышли ведущие деятели медицинской науки», – такими словами характеризовал Владимира Подвысоцкого профессор Иван Павлов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым