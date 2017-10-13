Неугомонные: на сессии горсовета вновь рассмотрят преступное вопрос
Страсти вокруг скандального садового общества «Гром-Вера» продолжаются. Уже в который раз депутатам Черниговского городского совета предлагают проголосовать за преступное вопрос.
На очередной сессии, которая состоится 24 октября, будут вносить изменения до позорного решения городского совета от 26 января 2017 года № 15/VII-13 «О предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства относительно отвода земельных участков, технических документаций по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельных участков в натуре (на местности) гражданам для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок), ведения садоводства, строительства индивидуальных гаражей и огородничества». А именно – 8 пунктов уточнение (исправление ошибок в фамилиях, именах и площадях).
Как и в прошлый раз, в проекте решения специально не прописывают о том, что вопрос касается общества «Гром-Вера».
В этот раз даже прибегли к хитрости – разделили этот земельный вопрос на 2 блока.
Как известно, 26 января Черниговская городская рада проголосовала за преступное решение. В 2015 году официально зарегистрировали садоводческое товарищество «Гром-Вера». С тех пор начали делать попытки узаконить свои земельные участки. Еще осенью вопрос о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства дачникам этого садового товарищества дважды вносили на рассмотрение сессии. Однако тогда большинство депутатов, в частности из провластных фракций, выступала категорически против. Людям дважды отказывали и они ушли ни с чем. Депутаты не хотели узаконивать самозахваченные земли, потому что считали, что это станет плохим примером для других.
Однако на январской сессии произошло чудо. Избранники, которые выступали против предоставления разрешений, кардинально изменили свое мнение. «За» проголосовали 24 депутата из различных политических сил: «Батьківщина», «Оппозиционный блок», «Радикальная партия», «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и частично «Самопомощь». Активист Александр Гашпар объясняет такие действия очень просто. Сначала членами садоводческого товарищества была 121 лицо, но затем их количество возросло до 153. То есть прибавились новые 32. Среди них странным образом оказались бизнес-партнеры, родственники и однопартийцы депутатов, которые голосовали за это земельный вопрос. Новых владельцев земли на берегу «Земснаряда» дачники садового общества «Гром-Вера» не знают. Да и не удивительно, ведь большинство из них даже не местные. Среди владельцев участков не только киевляне и жители Прилук, но и черниговские бизнесмены-миллионеры. Вряд ли они будут здесь огурцы и помидоры. Реальных владельцев новых земельных участков, которые стали новоиспеченными садоводами общества «Гром-Вера», ищут и следователи прокуратуры.
Как известно, по данному факту открыто уголовное производство. Правда, результатов по нему, очевидно, полный ноль, ведь городской совет в лице так называемой промэрской команды чихает на закон и продолжает проворачивать коррупционные схемы.