Нетрезвый киевлянин въехал на «Золотой берег»
В 6 утра 1 июля на линию «102» поступила информация, что на территорию городского пляжа «Золотой берег» заехал автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно.
Об этом сообщает Патрульная полиция Чернигова на своей странице в Facebook.
Водителем оказался 30-летний киевлянин. Патрульные установили, что накануне он отдыхал с друзьями в одном из черниговских заведений. На контакт с полицейскими мужчина не ушел и вел себя агрессивно. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения также отказался.
В присутствии двух свидетелей патрульные составили на водителя внедорожника протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и 152 (нарушение норм благоустройства города).
Транспортное средство эвакуировали на арестплощадку.
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