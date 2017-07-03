Нетрезвый киевлянин въехал на «Золотой берег»

magictr | 03.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В 6 утра 1 июля на линию «102» поступила информация, что на территорию городского пляжа «Золотой берег» заехал автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения и ведет себя неадекватно.

Об этом сообщает Патрульная полиция Чернигова на своей странице в Facebook.

Водителем оказался 30-летний киевлянин. Патрульные установили, что накануне он отдыхал с друзьями в одном из черниговских заведений. На контакт с полицейскими мужчина не ушел и вел себя агрессивно. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения также отказался.

В присутствии двух свидетелей патрульные составили на водителя внедорожника протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и 152 (нарушение норм благоустройства города).

Транспортное средство эвакуировали на арестплощадку.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr