«Нет» – концлагерям для животных: украинские куры и свиньи будут жить счастливо
Счастливая курица несет вкусные яйца, счастливая корова дает вкусное молоко, мясо свиней, жили счастливо, значительно вкуснее. Так считает эксперт по вопросам благосостояния животных Compasion in World Farming, консультант в Украине Александр Богачик. И он стремится убедить в этом фермеров, которые посетят международный научно-практический семинар «Экологическая безопасность и устойчивое сельское хозяйство», который состоится 27 апреля в рамках международных агропромышленной выставки и форума «Агропорт-запад-Львов-2017». По словам Александра Богачик, от счастья домашнего животного зависит здоровье человека-мясоеда. «У животных так же есть естественные потребности, как и у людей. Я сейчас не говорю о еде и воду. Возьмем, к примеру, курицу. Ей для счастья надо нестись в гнездо, купаться в пыли, сидеть, рыться и многое другое. Если у нее забрать возможности это удовлетворить, то курица будет находиться в состоянии стресса. И все эти яйца, которые куры несут в клетках на птицефабриках, я называю «стресс-яйцами». Потому что куры не имеют возможности нестись в гнездо. Так же они не имеют возможности купаться в пыли, сидеть на насесте », – объясняет специалист естественные потребности обычной сельской курицы. По его убеждению, человек в погоне за прибылью начинает относиться к домашним животным, как к машинам, забывая, что и они – живые существа, которые страдают. Также ученый считает, что над бройлерами люди вообще поиздевались. «Эти куры растут буквально за 45 дней. Их мышечная масса настолько велика, что они не могут стоять на ногах, кости ломаются. Без антибиотиков они просто погибают », – говорит эксперт по вопросам благосостояния животных Compasion in World Farming. По его словам, в Европе это давно уже поняли. И создают для домашних животных все условия для счастья. «Однако наши производители создали концлагеря для животных и смотрят, чтобы сделать животных толще или чтобы больше молока получить», – говорит эксперт. Он утверждает, что на Западе сейчас очень модный тренд «органические продукты». «На практике это – да. Если это – свиньи, то они живут вместе на большой территории, бегают себе свободно, имеют специальные укрытия с соломой, где они отдыхают, где свиноматка делает себе гнездо. Их кормят кормами, выращенными на этой же ферме. Причем в почву не вносят ни пестициды, ни другие химические примеси несколько лет », – сообщил Александр Богачик. Правда, он соглашается, что мясо с такой свиньи будет дороже процентов на 30. Но это уже право покупателя – выбирать себе то, что потреблять. В Украине, к сожалению, потребитель не имеет выбора и покупает то, что есть. А есть мясо от несчастных животных. Эксперт утверждает, что вскоре и украинские фермеры признают, что домашние животные имеют свои потребности. Если не добровольно, то их к этому подтолкнут. «У нас подписано ассоциация с Евросоюзом. И в условиях ассоциации есть отдельные разделы, касающиеся благосостояния сельскохозяйственных животных. Мы должны адаптировать свое законодательство к европейскому по благосостоянию », – убежден Богачик. По его словам, при Министерстве аграрной политики создана рабочая группа, которая занимается адаптацией законодательства.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым