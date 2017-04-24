Нестандартный космонавт
Так уж сложилось, что Черниговское летное училище было кузницей кадров для всего Советского Союза. Причем такая ситуация сохранялась вплоть до 1991 года. Среди космонавтов, которые учились в Чернигове, есть и уроженец далекого Иркутска. В 1969 году в обычной семье родился Анатолий Иванишин. Во время учебы в школе, как и многие мальчишки того времени, он занимался в секции парашютного спорта ДОСААФ и конструировал авиамодели, мечтая о небе. В 1986 году после окончания школы подал документы для поступления в Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков, но не был принят – не прошел медкомиссию по зрению. Анатолий, вернувшись в Иркутск, ежедневно начал делать специальные упражнения для глаз, чтобы восстановить зрение и снова попробовать поступить в училище. В том же году поступил в Иркутского политехнического института. Учась в институте, был членом кружка дельтапланеристов. После окончания первого курса института поступил со второй попытки в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил с золотой медалью в 1991 году. После распада СССР служил в ВВС Российской Федерации. Сначала летал на МиГ-29 в Борисоглебске Воронежской области, а с 1992 года – на Су-27 в 159-м истребительном авиаполку в Бисовци (Республика Карелия). В 1997 году прошел профессиональный отбор и врачебную комиссию для поступления в отряд космонавтов. Однако межведомственная комиссия не пропустила его кандидатуру из-за превышения стандартов роста на несколько сантиметров (рост Иванишина 182 см). Ему порекомендовали заниматься штангой, чтобы стать ниже. Он делал упражнения каждый день и параллельно обзванивал заводы по изготовлению ложемента для космонавта под его рост. Позже по просьбе американских астронавтов ограничения по возрасту для кандидатов в космонавты были сняты и Иванишин получил путевку в космос. Первый полет совершил в ноябре 2011 года – апреле 2012 года, проведя на Международной космической станции 165 суток. Приказом министра обороны РФ в сентябре 2012 года освобожден из Вооруженных сил в запас в звании полковника. А 25 декабря 2013 ему была вручена медаль «Золотая Звезда» с присвоением звания Герой Российской Федерации. Второй полет в космос совершил С 7 июля по 30 октября 2016. Всего выпускник Черниговского летного училища провел в космосе 280 суток 9:00 53 минуты. Анатолий Иванишин женат на своей однокласснице Светланой, в семье растет сын Владислав (1993 года рождения).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым