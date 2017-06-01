Несовершеннолетнего убийцу отправили в профучилище социальной реабилитации
Суд апелляционной инстанции 22 мая отменил решение Прилуцкого горрайонного суда в части применения к несовершеннолетним, не достигшим возраста уголовной ответственности, принудительные меры воспитательного характера в виде передачи под надзор родителей с ограничением досуга за убийство с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Как установлено в судебном заседании, в октябре 2016 около 24 часов 13-летний молодой на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес прикованному к постели соседа палкой не менее 20 ударов по различным частям тела. Смерть потерпевшего наступила в результате полученных телесных повреждений. Прокурором обжаловано решение суда первой инстанции, поскольку не было учтено соответствие примененной меры общественной опасности совершенного уголовного преступления (умышленное убийство с особой жестокостью) и лицу несовершеннолетнего, поведение которой не контролировалась родителями. Апелляционный суд жалобу обвинителя удовлетворил и отменил решение суда первой инстанции, применив к несовершеннолетним принуждения воспитательного характера в виде направления его в профессионального училища социальной реабилитации сроком на 3 года.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым