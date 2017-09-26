Несколько важных советов, которые помогут приобрести действительно хорошую картошку
2017-09-26 18:50
Несколько важных советов, которые помогут приобрести действительно хорошую картошку
Качественная картошка, когда ее разрезать, имеет белый, желтый, красноватый, кремовый или даже фиолетовый цвет, на несколько тонов светлее за шкирку.
…Восемь утра. На оптовом рынке шумно. Именно теперь люди активно закупают картошку на всю зиму. Фермеры наперебой нахваливают свой товар, рассказывают о сортах, уверяют, что бульба никакими химикатами не обработана, вкусная и душистая, передает Rus.Media.
Килограмм оптом, отмечают продавцы, стоит 3,5 – 4 гривны, в розницу – 6 – 7 гривен.
“Если есть лишние деньги, то можете покупать первую попавшуюся, – говорит Дмитрий Шевага, опытный хозяин. – Но лучше таки поискать качественную картошку”.
Подхожу с Дмитрием до продавцов. У крестьян картофель желтого и красного цветов, среднего размера, а в одной сетке – очень большая желтая, каждая картофелина – на 200 и более граммов.
“Таких великанов лучше не покупать, вполне возможно, что их подкармливали “химией”, – предостерегает Дмитрий. – Оптимальный вес картофелины – 40 – 70 граммов, размер – 7 – 8 сантиметров”.
Не советуют опытные люди братья и помытой картошки, потому что она недолго будет сохраняться. А еще картошка, которую покупаете на зиму, должен быть без надрезов и царапин – такая быстро портиться.
“Если картофель с бороздками, то это означает, что ее смаковал вредитель дротяник, еще и личинки свои там оставил”, – говорит Дмитрий.
Еще одно! Как говорят знатоки – важное. Хорошо осмотрев картофель извне, стоит попросить продавцов взять из сетки любую бульбину и разрезать.
“Следует обращать внимание, не слишком сочная картошка, потому что это главный признак превышение нитратов, – поучает далее хозяин. – Внутри не должно быть черных пятен, пятнышек или дырочек. Если такое есть, то картошка поражена фитофторой, хрущами и упомянутыми уже проволочниками”.
А когда в клубне есть полости, так называемые дупла, то значит, что она “перекормленная” азотными удобрениями или росла в сухом или, наоборот, слишком влажной почве. Бурые пятна внутри свидетельствуют, что картофель перегрелась в земле, имеет пониженное содержание крахмала и почти не содержит витамина С. Такая картошка совсем не вкусная, а ее пораженные части придется вырезать.
Господин Шевага подчеркивает, что качественная картошка, когда ее разрезать, имеет белый, желтый, красноватый, кремовый или даже фиолетовый цвет, на несколько тонов светлее за шкирку.
“Если картошка внутри желтая или кремовая, то в ней много крахмала, – добавляет мужчина. – С такой лучше всего готовить супы, пюре, потому что она будет мягкая и рассыпчатая. Картошку, которая внутри красноватая, синеватая и фиолетовая, хорошо жарить, а также делать из нее салаты”.
Относительно хранения, то на зиму не стоит закладывать картофель ранних сортов, только среднюю и пізньостиглу. Держать картофель следует в сухом темном месте, где температура 12 – 15 градусов. Место хранения должно быть предварительно дезінфіковане.