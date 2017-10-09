Несколько капель этого препарата удалят все бактерии во рту, отбелят ваши зубы, устранят неприятный запах!
2017-10-08 22:06
Несколько капель этого препарата удалят все бактерии во рту, отбелят ваши зубы, устранят неприятный запах!
Универсальный и копеечный средство!
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Несколько капель этого препарата удалят все бактерии во рту, отбелят ваши зубы, устранят неприятный запах!, передает Rus.Media.
Универсальный и копеечный средство!
Перекись водорода является одним из самых полезных веществ. Это очень дешевый продукт.
Возможно, именно поэтому он получил «штамп» опасного продукта, который, безусловно подтверждают те, кто не хочет, чтобы его использование стало популярным.
Во всяком случае, когда кто-то яростно критикует перекись водорода — и даже если он показывает «надежные» источники, следите за обновлениями. Особенно вы являетесь поклонником натуральной медицины.
Перекись водорода была разработана в 1920-х годах учеными для борьбы с проблемами инфекции и гангрены у солдат во время Первой мировой войны.
В 3% -ном растворе он является одним из наиболее эффективных дезинфекционных средств.
Недорогой и простой в использовании продукт конкурирует с другими, разработанными фармацевтическими лабораториями и бытовыми и больничными дезинфицирующими отраслями. Поэтому коммерческого интереса к его использованию в крупных масштабах нет.
Некоторые из наиболее эффективных способов применения перекиси водорода:
1. Хранение зубных щеток в растворе пероксида водорода избавит от бактерий, которые вызывают гингивит и другие проблемы ротовой полости.
2. Небольшое количество перекиси водорода дезинфицирует поверхности лучше, чем любой другой продукт. И отлично подходит для использования на кухнях и ванных комнатах.
3. Применение перекиси водорода по стопам и ногтям избавит от проблем с кожей и устранит грибки.
4. Применяется к ранам (несколько раз в день), предотвращает инфекции и помогает в заживлении. Это подтверждают многочисленные случаи регрессии гангрены с ее использованием.
5. Для устранения пятен и прыщей на лице перекись водорода замечательная.
Каждую ночь, когда вы ложитесь спать, положите на 20-2 минут ватный диск, смоченный перекисью водорода. Если применять регулярно — вы увидите отличные результаты.
6. Смешайте раствор перекиси водорода в равных количествах с чистой водой и можно капать в нос при простуде и синусите по 2-3 капли в каждую ноздрю.
Это убивает микробы и другие вредные микроорганизмы.
7. Пять капель в каждое ухо предотвращают появление гриппа и других респираторных проблем. Просто капает капли в одно ухо и подождите пять минут. Затем повторите процедуру с другим ухом.
8. Перекись водорода является естественным антисептиком и поэтому может использоваться для дезинфекции рук.
9. Если вы хотите качественно вымыть свежие фрукты и овощи, поместите их в емкость, полную холодной воды и добавьте 50 мл перекиси водорода.
Дайте ей действовать около 15 минут, а затем промыть чистой водой для удаления грязи, воска (особенно из фруктов, таких как яблоко и лимон) и других загрязняющих веществ.
10. У вашего питомца есть какие-либо травмы? Перекись водорода также может быть использована для лечения ран животных. Рана заживет гораздо быстрее.
11. У вас есть ринит или синусит?
Не может дышать хорошо? Сделайте самодельный назальный спрей, объединив 1 столовую ложку перекиси водорода и 100 мл чистой, фильтрованной воды. Потом просто немного распыляйте в ноздри в течение дня.
12. Вы хотите естественным образом отбелить зубы?
Сделайте жидкость для полоскания рта: добавьте 1 столовую ложку перекиси водорода в стакане теплой воды. Это средство для полоскания рта должен длиться 30 секунд. И это можно делать ежедневно.
В дополнение к устранению всех микробов в полости рта, она отбеливает зубы и борется с неприятным запахом изо рта.