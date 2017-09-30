Нешуточный скандал разгорелся вокруг киевского университета
2017-09-29 21:34
Нешуточный скандал разгорелся вокруг киевского университета
Студентов киевского вуза отправили в собор молиться за педагогов вместо пар.
Студентов Национального педагогического университета (НПУ) им. Драгоманова отправили на молебен во Владимирский собор вместо пар.
Об этом пишет Rus.Media .
Согласно информации на страничке вуза в Facebook, его провели по случаю Дня работников образования, возглавил молебен Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Сами студенты заявляют, что в храм их заставили идти, поскольку преподаватели могли засчитать прогул пары.
Ректор НПУ имени Драгоманова Виктор Андрущенко отрицает, что студентов принуждали прийти на молебен во Владимирский собор вместо пар и отмечали их присутствие.
“Это просто злые голоса говорят, но студентов никто не заставлял”, – говорит Андрущенко.
Также обещает не наказывать за прогул молебна. “Что вы, какой прогул, это святое дело прийти помолиться, но не обязательно, человек – свободная личность”, – говорит ректор.
Однако представители студенчества заявляют о нарушении их прав.
“Это нарушение закона, и не можно сгонять в храм, и первое, что я увидела, когда зашла в храм, как преподавательница отмечала отсутствие на паре в храме и мы очень обеспокоены”, – заявила председатель студенческого парламента НПУ имени Драгоманова Ирина Сокур.