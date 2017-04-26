Несгибаемый духом …
Жизненные истории многих погибших родом с Черниговщины поражают своей обыденностью. В большинстве это обычные люди, которые с честью и до конца выполнили свой долг по защите Родины. Таким был и Виктор Кеслер. Он родился 14 мая 1973 года в поселке Красногорское Ташкентской области (Узбекистан). Когда ему было 12 лет, семья переезжает на родину матери – в город Борзна Черниговской области. Как вспоминает мать: «Витя – мой первенец. С детства был сострадательным. С детства ухаживал за младшей сестрой Викторией ». В 1990 году окончил Борзнянскую ООШ I-III ступеней, по окончании которой учился в Конотопе профессионально-техническом училище № 4, где получил специальность «столяр». В 1991 году был призван на службу в Вооруженные силы Украины, которую проходил в танковых войсках. После демобилизации со срочной службы работал столяром. В последнее время – строителем в Киеве. Вместе с семьей проживал в селе Курень Бахмачского района. Виктор Александрович был хорошим другом. Всегда помогал в решении различных проблем, настойчиво работал, был талантливым мастером своего дела. В отношении к людям был доброжелательным, искренним. Приветливая улыбка вдохновляла к приятному общению, был коммуникабельным. Мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины в феврале 2015 года. Военную подготовку проходил в 169-м учебном центре сухопутных войск Украины (пгт Десна Козелецкого района). Был направлен в зону вооруженного противостояния на Донбассе в составе 30-й отдельной механизированной бригады (город Новоград-Волынский Житомирской области). Погиб 12 июня 2015 около 15:00 в результате минометного обстрела опорного пункта украинских войск в районе поселка Луганское Артемовского района Донецкой области. Похоронен 17 июня 2015 в селе Курень Бахмачского района Черниговской области. Указом Президента Украины № 553 от 22 сентября 2015 «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым