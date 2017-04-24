Неравнодушные черниговцы готовы защитить избитую черниговской бандой восьмиклассницу (Видео)
В Чернигове собрались мужчины-активисты, которые готовы защитить восьмиклассницу Полину Малоштан, которую жестоко избили девушки-подростки. Этих драчунов уже окрестили «черниговской бандой». Как бы это парадоксально ни звучало, но нападающей до сих пор на свободе, а пострадала в больнице. Девушке до сих пор поступают постоянные угрозы, мол, если не заберут заявление с полиции, то ее угрожают вообще убить. Более того, подростки, жестоко избивали нескольких девушек (не только Полину) в социальных сетях продолжают щеголять «героическими» постами и угрозами. На анонимно направленном видео – мужчины, которые обещают защиты пострадавших девушек и их родственников от «черниговской банды». Таким образом видим, что существует два типа мужчин. Одни (например, черниговский депутат) становятся на защиту нападающих и обзывают маму избитой школьницы дурой (в то время как бедная женщина ждет поддержки и помощи, ведь дело незаурядная). Кстати, такие «депутаты», когда получают пощечины раздувают об этой ситуации на всю галактику и «льют слезы». А когда избили невинного ребенка, то можно цинично выразить «личное мнение» и маму за одно дурой назвать. Но существует и другой типаж – настоящих мужчин. Которые готовы постоять за женщин и девушек до последнего. Чернигов – город контрастов и «личных мнений».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым